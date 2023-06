VENEZIA (ITALPRESS) – “Il nuovo volo Verona-Roma è una risposta concreta alle esigenze del territorio scaligero, che ritrova un collegamento aereo diretto con la Capitale. Un servizio importante per il tessuto economico di Verona, ma anche per tutti coloro che intendono raggiungere Roma con un mezzo che permetta una connessione veloce, abbinata a servizi avanzati per poter lasciare la propria auto nell’area aeroportuale. Ringrazio la compagnia SkyAlps per aver proposto questo nuovo servizio e i partner dell’Aeroporto Catullo di Verona per quest’ulteriore passo avanti nel piano di crescita dello scalo”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo l’annuncio di SkyAlps di nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Verona e Roma Fiumicino.

Collegamenti operati, come comunicato dalla compagnia, con aerei molto efficienti ‘che permettono la riduzione del 50% di emissioni di CO2’. Le nuove tratte ampliano un’offerta dell’Aeroporto veronese superiore agli 80 collegamenti con destinazioni italiane e straniere.

