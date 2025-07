Nuovo nome per la Multiutility toscana, si chiamerà Plures

FIRENZE (ITALPRESS) - Un nome nuovo e condiviso per rappresentare l’unione di storie industriali diverse, che hanno scelto di fare un passo avanti insieme nei settori ambiente, energia e ciclo idrico. Dal primo gennaio 2026 si chiamerà Plures - dal latino "i molti", "una pluralità" - la multiutility nata in Toscana nel gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. L’assemblea dei soci ha approvato la modifica dello statuto societario e ufficializzato la scelta del nuovo nome, novità presentate a Firenze nel corso di una conferenza a Palazzo dei Congressi. f10/xb8/fsc/azn (in collaborazione con Alia)