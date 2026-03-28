Nuovo logo per la Fick, Rossi “Evoluzione senza dimenticare il passato”

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova era, ma in stretta continuità con il passato. La Federazione Italiana Canoa Kayak cambia logo e identità visiva, presentando la propria evoluzione al Coni, dove il presidente Antonio Rossi ha voluto sottolineare che “il percorso che è iniziato da lontano, e che ha avuto una tappa fondamentale quando alla guida c’era Luciano Buonfiglio”, numero uno della Federcanoa fino a giugno scorso, prima di diventare presidente del Coni. Tornando al logo, il cambiamento più importante riguarda il soggetto. Il protagonista del nuovo logo è l’elemento che unisce tutte le discipline federali: la pagaia. La scelta di mettere al centro il simbolo che unisce l’intero movimento segue la strada già tracciata dalle federazioni internazionali. “Questo logo è un’evoluzione di noi stessi, un simbolo che ci accompagnerà verso il futuro ma senza dimenticare le nostre radici, il nostro passato e la nostra storia – ha detto Rossi -. Voltiamo pagina ma il libro è lo stesso, è quello che racconta di noi, del nostro sport, dei nostri successi. Solo così, con le solide basi della nostra storia, possiamo affrontare le nuove sfide del futuro, perché dobbiamo sempre guardare avanti con nuove ambizioni e nuove speranze”.

Per Buonfiglio la presentazione della nuova identità è “un momento importante, perché ho avuto tanto dalla Fick. Questo logo rappresenta ciò che una Federazione deve fare: dare pari dignità a tutte le discipline, dare attenzione alle società, far emergere il merito ed essere protagonisti di quei valori che tutti i giorni pretendiamo dagli atleti”. Presente anche il numero uno del Cip, Marco Giugno De Sanctis: “La Federcanoa ha fatto un grandissimo lavoro con la paracanoa – ha detto -. Quello paralimpico è un mondo che è in continua evoluzione, tanti anni fa non avremmo potuto fare quello che stiamo facendo”. Non solo il nuovo logo. Nel corso dell’evento al Salone d’Onore del Coni è stato illustrato anche il calendario 2026, con tre grandi appuntamenti in Italia: la tappa di Coppa del Mondo di discesa a Mezzana, gli Europei di slalom a Ivrea e, a ottobre, i Mondiali Sup a Sabaudia.

– foto ufficio stampa Fick –

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