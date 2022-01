ROMA (ITALPRESS) – La Lexus NX 450h+ è stata nominata Ibrida Plug-in dell’anno nei prestigiosi premi What Car?. Si tratta di un primo premio di buon auspicio per il nuovo SUV premium di medie dimensioni, il primo modello ibrido elettrico plug-in di Lexus, introdotto alla fine del 2021. What Car? ha anche riconosciuto alla Lexus LC 500 Convertible il premio per la migliore cabrio di fascia alta. “Lexus NX è una delle ragioni più convincenti per andare in una direzione green che abbiamo visto fino ad ora, la grande autonomia di cui è capace in modalità completamente elettrica dovrebbe non solo tagliare i costi di gestione per gli automobilisti, ma renderla anche interessante sotto il profilo economico per i clienti aziendali. L’NX non solo è bello da guidare ma ha anche degli interni in cui è difficile poter criticare qualcosa. Posso affermare che Lexus ha dimostrato che è possibile guidare un’auto elettrificata senza accettare compromessi” è il commento positivo per Lexus di Steve Huntingford, What Car? Editor.

Passando al premio per la LC 500 Convertible, ha aggiunto: “il V8 della LC 500 è una delizia uditiva sia che tu stia sfrecciando su strada o girovagando per la città. Inoltre, quando il tetto è ripiegato e stai viaggiando a velocità, l’LC ha una capacità di ridurre il rumore del vento molto superiore rispetto alle sue rivali. Aggiungi il design simile ad una concept car e gli splendidi interni che sembrano costruiti per durare in eterno e hai un pacchetto straordinariamente desiderabile.”

La 450h+ è la versione di punta della nuova gamma NX, un modello che apre un nuovo capitolo per Lexus, introducendo nuove direzioni nel design, nuovi propulsori e significativi miglioramenti nelle prestazioni dinamiche. L’innovazione tecnologica offre un pacchetto multimediale e di connettività superiore e nuovi e migliorati sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida Lexus Safety System+.

Lexus ha confermato la sua leadership di mercato premium nella tecnologia ibrida elettrica realizzando un nuovo propulsore per l’NX 450h+ che eccelle in tutte le aree chiave. Il sistema plug-in completo, inclusi motori elettrici e batteria, produce un massimo di 309 CV / 227 kW, consentendo un’accelerazione da 0-100 km/h in 6,3 secondi. Allo stesso tempo, le emissioni di CO2 comprese tra 21-25 g/km e il consumo di carburante di 0,9-1,1 l/100 km sono tra i migliori del segmento di riferimento. Grazie alla sua potente batteria ricaricabile agli ioni di litio e all’efficienza del gruppo propulsore, NX 450h+ offre anche un’autonomia in EV sostanzialmente più elevata: da 70 a 74 km nel ciclo combinato WLTP, valore che sale a 89-97 km nel ciclo urbano, in pratica il doppio dell’autonomia offerta dai competitor nel suo segmento.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com