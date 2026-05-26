La Ferrari Luce presentata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa.

“È stato un onore essere ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale, dove gli abbiamo presentato la Ferrari Luce. Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo – ha dichiarato John Elkann -. È il risultato della passione, della competenza e dell’impegno di tutte le persone Ferrari, coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il Presidente per la sua calorosa accoglienza e per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese”.

-Foto ufficio stampa Ferrari-

(ITALPRESS).