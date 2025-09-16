Nuovo Codice della Strada, in nove mesi in calo vittime (-7,8%) e incidenti (-1,5%)

ROMA (ITALPRESS) – “A nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi”. Lo rende noto il Mit.

I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente. Si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%). Il dato è di 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%). Gli incidenti totali sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%), gli incidenti mortali si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%). Si registrano meno 756 incidenti con lesioni, da 22.334 a 21.578 (-3,4%).

