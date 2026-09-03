Nuovo Codice della Strada, il Mit “Multe in calo complessivamente del 7%”

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina è stata inviata a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra Ministero, operatori e associazioni di settore. Lo comunica il MIT, sottolineando che “si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, di cui solo 66 aumentate (l’8%), mentre tutte le altre sanzioni sono diminuite, alcune anche significativamente. Nel complesso, quindi, l’impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro”. Ci sono poi casi ponderati di incrementi più consistenti per valutazione di pericolosità sociale della condotta o perché oggi la sanzione è sottovalutata. In questa categoria rientra, ad esempio, la multa per la violazione dell’obbligo di assicurazione per veicoli a motore che passa da 866 a 1000 euro o la violazione delle regole della precedenza per chi effettua manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia la cui sanzione passa da 42 a 80 euro.

Infine, conclude il MIT, “sono state introdotte nuove fattispecie sanzionatorie inserite in virtù delle segnalazioni della Polizia locale per comportamenti gravi che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc e che quindi pongono problemi interpretativi e applicativi: si tratta di 85 casi, pari all’11% del totale. In questo gruppo troviamo il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro, il divieto di circolare con monopattini quando sono di intralcio ai pedoni che va da 40 a 160 euro di sanzione o la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote: da 40 a 160 (a tutela dei pedoni)”.

– foto IPA Agency –

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