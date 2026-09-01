“Estate Sicura”, controlli rafforzati della Polizia Ferroviaria nelle stazioni e a bordo dei treni

MILANO (ITALPRESS) – Controlli rafforzati nelle stazioni e a bordo dei treni durante l’esodo estivo, con particolare attenzione ai principali scali ferroviari e alle direttrici a maggiore affluenza. Nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura 2026″, la Polizia Ferroviaria ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati, con interventi che hanno interessato in particolare Milano, Roma e Napoli.

Tra i principali risultati dell’attività, in Lombardia il 21 luglio sono state eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per sei furti ai danni delle biglietterie automatiche Trenord, per danni complessivi stimati in circa 300 mila euro.

Il 4 agosto, a Milano Centrale, è stato arrestato un uomo accusato di aver sottratto 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di un treno Italo. Nel Lazio, il 25 luglio alla stazione Roma Palmiro Togliatti è stato fermato un cittadino gambiano gravemente indiziato dell’omicidio di un giovane egiziano, commesso il giorno precedente nello stesso scalo. Nella medesima stazione, il 28 luglio un arresto ha portato al sequestro di oltre 7 chili di marijuana.

Il 10 agosto, a Roma Termini, la Polfer ha inoltre arrestato un cittadino nigeriano trovato in possesso di 7,8 chili di cocaina a bordo di un treno diretto a Napoli. In Campania, tra gli interventi segnalati, il 31 luglio a Napoli Centrale è stato arrestato un uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale e spaccio di stupefacenti.

Il 14 agosto, sempre nello scalo partenopeo, un altro arresto ha riguardato un uomo accusato di atti persecutori nei confronti di una dipendente di un esercizio commerciale.

-Foto di repertorio Polizia-

(ITALPRESS).