Nuovo attacco israeliano a Gaza, media: “Almeno 7 morti”

ROMA (ITALPRESS) – Sette persone sono state uccise nel campo profughi Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, in seguito agli attacchi israeliani avvenuti nella notte e all’alba di oggi. Lo riporta l’emittente del Qatar Al-Jazeera, citando fonti locali. Una delle vittime era in attesa di ricevere aiuti umanitari, secondo le fonti.

La Protezione civile di Gaza riporta che nel quartiere Zeitoun, a Gaza City, sono stati rasi al suolo circa 1.500 edifici. Ieri, nella Striscia sono state uccise 51 persone, conclude Al-Jazeera.

