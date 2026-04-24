Nuovo album per Sal Da Vinci, uscirà il 29 maggio

ROMA (ITALPRESS) – Ora l’Eurovision Song Contest a Vienna poi, il 29 maggio, un nuovo disco di inediti, prima di partire per la tournée: Sal Da Vinci ha svelato oggi la data dell’uscita del disco in occasione di un ricevimento che si è tenuto in suo onore all’Ambasciata d’Austria a Roma. Il cantante è stato accolto con calore dall’ambasciatore Michael Rendi e da tutti i presenti davanti ai quali si è esibito al pianoforte cantando “Tu si’ ‘na cosa grande” e, naturalmente, “Per sempre sì”. “Il titolo non è ancora stato partorito – ha detto il cantante – Lo faremo appena avremo un attimo di tempo. Sicuramente è un viaggio incredibile nell’amore. Attraverso la fotografia del mio quotidiano racconto le storie, alcune mi appartengono, altre appartengono a tutti noi”. Sventolando una bandierina austriaca, il cantante si è detto “emozionato per questo affetto incondizionato che avete nei miei riguardi. Per me è un onore portare il linguaggio della nostra cultura in un Paese grande e importante come l’Austria, a questa festa popolare della musica europea. È l’occasione di mescolare le nostre culture in un’unica serata. Non vedo l’ora – ha aggiunto – di rappresentare la mia cara Italia sul palco, un Paese che amano tutti”.

Per Da Vinci “questa Europa dovrebbe essere sempre più unita, perché siamo la culla dell’arte antica, piena di cultura, di bellezza. Si è sempre detto che la bellezza mette d’accordo tutti un po’ come l’amore. Spesso, però, capita che usiamo l’amore come una parola tanto per dire ma l’amore è un mestiere e va frequentato. Poi sono cambiati i linguaggi, le mode, gli approcci, le idee ma l’amore non è una parola antica sta sempre là, siamo noi che ci allontaniamo l’amore non se ne va”. Dall’amore alla pace, il passo è breve: “Dobbiamo costruire tutti insieme un mondo di pace, quando si parla di pace si parla d’amore. Fabbrichiamo sogni perché fa bene e chi non lo fa è un uomo che non vive perché noi viviamo anche attraverso i nostri sogni”. L’ambasciatore ha regalato al cantante uno zainetto con l’occorrente per il viaggio e una sfera di vetro della città di Vienna.

– foto xf6/Italpress –

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