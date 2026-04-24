E’ uscito “Your favorite toy”, il nuovo album dei Foo Fighters

MILANO (ITALPRESS) – È uscito “Your favorite toy” (Roswell Records/RCA Records), il nuovo album della rock band FOO FIGHTERS! Il dodicesimo album in studio album, disponibile in digitale e in CD e LP, arriva dopo le uscite, negli scorsi mesi, di vari singoli, come “Caught In The Echo”, “Of All People”, e “Asking For A Friend”. Insieme all’album, è uscito anche il nuovo video di “Window”, sviluppato a partire da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Questa interpretazione visiva accompagna gli spettatori in un viaggio di distaccato voyeurismo: il video vede protagonista Craig Parkinson nei panni di un lavavetri che si arrampica sulla facciata in vetro e acciaio di un imponente grattacielo, osservando i vari abitanti di ogni piano mentre lui stesso rimane praticamente invisibile.

L’album è stato registrato interamente in casa e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata da Oliver Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent. L’uscita di “Your Favorite Toy” segna l’inizio del gigantesco “Take Cover World Tour” dei Foo Fighters, che dopo la data sold out del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut e le due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock, li vedrà arrivare in Europa con la prima data il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo. I Foo Fighters porteranno il loro “Take Cover World Tour” anche in Italia per un’unica imperdibile tappa agli I-Days Milano Coca-Cola, domenica 5 luglio, all’Ippodromo Snai La Maura.

– foto ufficio stampa On Out Now –

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