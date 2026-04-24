Laura Pausini torna con il nuovo singolo “Immensamente”

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi, “Immensamente” il nuovo singolo di Laura Pausini. Il brano, interpretato originariamente da Umberto Tozzi (1987), e scritto a quattro mani con Giancarlo Bigazzi, è pubblicato nella versione di Laura nell’album Io canto 2 e su disponible tutte le piattaforme digitali per Warner Records / Warner Music Italy, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura.

“Sono molto legata a questo brano, da quando l’ho ascoltato in radio nel 1987. Umberto Tozzi è sempre stato uno dei mie cantautori preferiti, e cantarlo è anche molto appagante a livello vocale – commenta Laura Pausini, che continua – “Questa canzone scritta da Umberto e dal grande Giancarlo Bigazzi racconta di un amore disperato, profundo e indistruttibile, che non riesce a cancellarsi nonostante l’assenza della persona che si ama. E anche il videoclip esprime questo racconto, così frenetico ma anche pieno di vita, di momenti vissuti fino in fondo”.

Immensamente è accompagnata dal videoclip girato dalla stessa Laura ed editato da Gaetano Morbioli. “Ho girato questo video da sola con il mio cellulare durante il tour, in un periodo in cui ogni giorno cambia tutto: letti, stanze d’albergo, città. In questo continuo movimento ho deciso di fermare alcuni istanti, i miei passi, le mani, il mare, e piccoli gesti d’amore. Tutti elementi che, insieme, cercano di restituire il significato più profondo della canzone: un amore intenso ma segnato dall’impossibilità di restare insieme, e che trova il suo spazio in qualcosa di più grande; nell’immenso. Il video è stato poi montato ed editato da Gaetano Morbioli e mi senti di dedicarlo anche a tutte le persone che sono lontane dal -loro amore, e che si portano dietro un ricordo, per non sentirsi mai soli”.

– foto ufficio stampa Goigest –

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