Nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza, almeno 54 morti

ROMA (ITALPRESS) – Massicci attacchi aerei israeliani hanno colpito nella notte Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ma anche a Beit Lahiya, nel nord del territorio palestinese. Il bilancio delle vittime è incerto. Fonti mediche citate dalla tv del Qatar dicono che dall’alba sono state uccise 41 persone. L’obitorio dell’ospedale Nasser parla di almeno 54 morti, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz.

Tra i morti c’è anche un giornalista che lavorava per la tv del Qatar Al-Araby, Hassan Samour. Al momento l’esercito israeliano non ha commentato le notizie sugli attacchi. Negli ultimi due giorni l’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi a Gaza soprattutto in prossimità di strutture civili perché ritiene che i miliziani di Hamas le usino per nascondersi.

Israele ha pianificato di lanciare una nuova massiccia operazione militare per rioccupare l’intera Striscia a tempo indeterminato se Hamas non accetterà la “proposta di Witkoff” entro la fine del viaggio del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente, dove rimarrà fino a oggi, 16 maggio.

A Gaza si trovano ancora 58 ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 da Hamas e dagli altri gruppi armati di Gaza.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).