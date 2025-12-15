Nuovi raid israeliani in varie zone della striscia di Gaza

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha lanciato una nuova ondata di attacchi nella Striscia di Gaza meridionale e settentrionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, secondo cui i raid hanno colpito Rafah, città nel sud della Striscia che si trova interamente nella zona controllata dalle Forze di difesa israeliane (Idf), a est della linea gialla. Altri bombardamenti sono stati effettuati nella parte orientale di Khan Younis.

Gli elicotteri israeliani hanno sparato anche a Jabalia orientale, nella Striscia di Gaza settentrionale, mentre la parte orientale di Gaza City è stata colpita da colpi d’arma da fuoco da veicoli militari.

