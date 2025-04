ROMA (ITALPRESS) – Un attacco israeliano alla periferia meridionale di Beirut ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite altre sette, afferma il Ministero della Salute libanese. “Il raid nemico israeliano nella periferia meridionale ha lasciato, secondo un nuovo rapporto, tre martiri e sette feriti”, afferma il Ministero.

Nell’attacco è stato ucciso un alto funzionario del gruppo armato libanese Hezbollah, Hassan Ali Mahmoud Badir, vicino alla forza Quds dei pasdaran iraniani. Tra le vittime figura anche il figlio di Badir.

L’IDF ha affermato in precedenza di aver preso di mira un agente di Hezbollah che rappresentava una minaccia immediata per i civili israeliani.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha affermato che un attacco israeliano a Beirut sud è stata una “chiara violazione” di un cessate il fuoco che ha posto fine a più di un anno di ostilità tra Israele e Hezbollah.

In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Salam condanna l’attacco come “una chiara violazione degli accordi di cessate il fuoco” e una “flagrante violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”, una decisione del Consiglio di sicurezza che ha posto fine alla guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah e ha costituito il fondamento della tregua di novembre. Israele afferma di aver preso di mira un agente operativo di Hezbollah che dirigeva i terroristi di Hamas e che rappresentava una minaccia immediata per i civili israeliani.

