Nuovi ingressi in Alis, Grimaldi “Rafforzato il nostro ruolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il primo consiglio di Alis del nuovo anno ha segnato l’avvio di un 2026 ricco di sfide strategiche per i settori che rappresentiamo, chiamati a confrontarsi con scenari economici e geopolitici in continua evoluzione. Siamo veramente orgogliosi che la nostra associazione continui a crescere, grazie alla condivisione di valori, competenze e visione strategica e anche questo consiglio ha rappresentato un momento importante per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento per la logistica, la mobilità sostenibile e l’industria italiana e internazionale, anche in vista di un appuntamento centrale come LetExpo 2026 che si terrà dal 10 al 13 marzo a Verona”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha commentato i lavori del consiglio e i nuovi ingressi che arricchiscono ulteriormente la base associativa. “Diamo il benvenuto ai nuovi soci consiglieri: Foald Service, Jordan National Shipping Line, NTT Data Italia, Streamax Europe, Valore Salute, Trenitalia, adesione che avevamo già anticipato nel corso della nostra assemblea generale a dicembre”, aggiunge.

“Queste nuove adesioni, così come l’allargamento della nostra rappresentanza a settori sempre più diversificati, dimostrano la credibilità del lavoro che stiamo portando avanti insieme ai nostri soci per la competitività, la sostenibilità e l’innovazione e confermano inoltre quanto Alis sia oggi una piattaforma di dialogo concreta tra mondi produttivi differenti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi del contesto internazionale ed europeo, con particolare attenzione alle tensioni geopolitiche, alla questione dei dazi e alle criticità regolatorie, tra cui gli effetti distorsivi del sistema di tassazione ETS, così come alle misure contenute nella Legge di Bilancio per l’autotrasporto, la logistica e i settori connessi. Inoltre – conclude Grimaldi – grazie all’autorevole intervento del direttore operativo di Ram Lucilla Mattei, abbiamo approfondito i temi relativi agli attuali incentivi per l’intermodalità e al supporto necessario per le imprese che operano attraverso le modalità strada-mare e ferro-strada”.

– foto ufficio stampa Alis –

(ITALPRESS).