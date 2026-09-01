Alessandro Di Battista rientra in Italia giovedì

ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Di Battista tornerà in Italia da Cuba nella giornata di giovedì. Lo confermano fonti informate. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato venerdì sera, inizialmente nell’ospedale di Santa Clara, poi a L’Avana, per un grave malore a seguito di forti mal di testa.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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