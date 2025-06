Nuovi attacchi in Ucraina, Zelensky “Fare pressione su Mosca”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla comunità internazionale “di non rinviare nuove decisioni che potrebbero complicare la situazione per la Russia”.

In un messaggio su Telegram, Zelensky ha così commentato l’attacco effettuato nella notte dalle forze russe a Kharkiv in cui 64 persone sono rimaste ferite e tre sono morte. “A Kharkiv sono attualmente in corso i lavori dopo un attacco notturno degli Shahed russi. L’attacco ha colpito abitazioni comuni. Al momento si contano 64 vittime, tra cui nove bambini. Purtroppo, tre persone sono morte. Le mie condoglianze vanno alle loro famiglie e ai loro cari. Ci sono stati molti incendi in città, ma, come sempre, i nostri soccorritori del Servizio di emergenza statale ucraino hanno lavorato rapidamente”, ha dichiarato il capo dello Stato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)