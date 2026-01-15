Nuove tensioni a Minneapolis, agente federale spara e ferisce un immigrato

NEW YORK (ITALPRESS) – Un agente federale statunitense ha sparato e ferito un immigrato venezuelano a Minneapolis, secondo quanto riferito dai funzionari federali. L’incidente ha scatenato nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine una settimana dopo l’uccisione di Renee Nicole Good.

“Temendo per la sua vita e la sua incolumità mentre veniva assalito da tre individui, l’agente ha sparato colpi di arma da fuoco per difendersi”, ha riferito il Dipartimento di Sicurezza nazionale in un comunicato sui social media.

A Minneapolis “non c’è cibo, non c’è pulizia, non c’è servizio, non c’è niente, tranne la frode”. Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump in un post su Truth Social. “Ricevono milioni di dollari di soldi dei contribuenti – aggiunge – e ridono di quanto siano stupidi gli americani, ma non accadrà più. Queste persone dovrebbero essere rispedite in Somalia, o in qualsiasi altro Paese da cui provengono. California, Illinois, New York e tanti altri posti sono altrettanto pessimi. È tutta una gigantesca truffa dei Democratici, con protezione dai media delle fake news, ma finirà, perché noi renderemo l’America di nuovo grande!”.

