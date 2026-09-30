MILANO (ITALPRESS) – La tutela della biodiversità passa anche dagli aeroporti. La campagna europea Plant Health 4 Life, promossa dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dalla Commissione europea, ha raggiunto anche gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con una campagna Out of Home dedicata alla sensibilizzazione dei viaggiatori sui rischi legati all’introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da Paesi extra UE. Attraverso una pianificazione pubblicitaria negli scali aeroportuali, la campagna invita i passeggeri a prestare attenzione a ciò che trasportano in valigia al ritorno dai propri viaggi, ricordando come anche una pianta, un seme o un ramoscello apparentemente innocui possano nascondere organismi nocivi in grado di compromettere la salute delle piante, la biodiversità e il patrimonio agricolo italiano. La scelta degli aeroporti risponde all’obiettivo di raggiungere i viaggiatori in un momento particolarmente rilevante per il messaggio della campagna: quello della partenza o del rientro da un viaggio internazionale. Le piante sono infatti sottoposte a una forte pressione a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane, come il commercio e i viaggi. Gli organismi nocivi delle piante possono causare perdite economiche e ambientali devastanti. Xylella fastidiosa, ad esempio, ha ucciso milioni di ulivi nella regione italiana della Puglia, con casi segnalati anche in altre aree dell’Europa meridionale.

La comunicazione Out of Home porta così il tema della salute delle piante direttamente nei luoghi in cui le scelte individuali possono contribuire concretamente a prevenire l’introduzione di nuovi organismi nocivi nel territorio europeo. L’iniziativa si inserisce nell’edizione 2026 di Plant Health 4 Life, la campagna europea che coinvolge 33 Paesi con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini sul legame tra salute delle piante, sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente. In Italia, l’attenzione è rivolta in particolare ai viaggiatori di ritorno da Paesi extra UE, invitati a non portare con sé piante, semi, fiori, frutta, verdura e altre parti vegetali potenzialmente in grado di trasportare organismi nocivi. Un comportamento semplice, ma fondamentale per contribuire alla salvaguardia degli ecosistemi, delle colture agricole e delle specie vegetali autoctone. In Italia, la campagna di programmatic advertising ha superato le previsioni iniziali, generando 209.966 impression complessive, rispetto alle 201.626 pianificate, e raggiungendo 72.402 persone.

– foto Le Royale PR –

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