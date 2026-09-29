Paolo Maderna è il nuovo Presidente di ANAMA per il triennio 2026-2029

MILANO (ITALPRESS) – Paolo Maderna, Presidente e Responsabile Legale di Unitransports Spa, è il nuovo Presidente di ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree affiliata a Fedespedi, per il triennio 2026-2029. Maderna è stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo, succedendo ad Alessandro Albertini, che ha ricoperto l’incarico per due mandati, dal 2019 al 2026.

I due nuovi Vicepresidenti sono Lucia Padoan – D.B. Group SpA e Fabio Vescera – JAS Jet Air Service SpA. Il nuovo Consiglio Direttivo di ANAMA per il triennio 2026-2029, eletto dall’Assemblea generale dell’Associazione è composto da: Paolo Maderna – Unitransports SpA, Lucia Padoan – D.B. Group SpA, Simone Ghelardini – Savino Del Bene SpA, Katia Caccia – Vector SpA, Federico Fuochi – Logwin Air+Ocean Srl, Fabio Vescera – JAS Jet Air Service SpA, Antonio Andrea Sulis – DHL Global Forwarding Italy SpA, Franco Becherini – EOL SpA, Guido Fornelli – Expotrans SpA.

“Ringrazio gli associati – ha detto Maderna – per la fiducia e Alessandro Albertini per il lavoro svolto alla guida di ANAMA in questi sei anni. Insieme al nuovo Consiglio intendiamo dare continuità a questo percorso, rafforzando al contempo la capacità dell’Associazione di rappresentare le imprese e ascoltarne le esigenze. Proseguiremo il dialogo con ENAC e con le rappresentanze associative del settore per sostenere la competitività del cargo aereo nazionale e migliorare l’efficienza dei servizi, anche attraverso il nuovo strumento della Carta dei Servizi. ANAMA vuole continuare a essere una realtà aperta all’ascolto degli associati e una voce autorevole nel dialogo con gli stakeholder di settore e istituzionali”.

“Con la conclusione dei miei due mandati – ha commentato Alessandro Albertini, Presidente uscente – si chiude un capitolo che è stato molto importante per me. Ringrazio il Consiglio, la Segreteria e tutti gli Associati per la fiducia e la collaborazione dimostrate in questi anni. Lascio l’incarico con soddisfazione per il percorso compiuto e con gratitudine per le persone incontrate e i legami costruiti all’interno di ANAMA. Rivolgo a Paolo Maderna i miei migliori auguri per il nuovo incarico e per il lavoro che lo attende alla guida dell’Associazione, certo che, insieme al Consiglio Direttivo, saprà affrontare con successo le sfide e le opportunità dei prossimi anni”.

– Foto ufficio stampa ANAMA –

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