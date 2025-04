Nuove rotte aeree per rafforzare la connettività tra Malta e la Libia

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Nel tentativo di rafforzare i collegamenti nel settore dei trasporti e approfondire le relazioni bilaterali, il Ministro dei Trasporti libico e Consigliere Finanziario del Primo Ministro, Mohamed Al-Shahoubi, ha incontrato l’Ambasciatore di Malta in Libia, Charles Saliba, presso il Ministero dei Trasporti a Tripoli.

Un punto centrale dell’incontro è stata l’esplorazione di nuove rotte aeree dirette tra aeroporti libici e maltesi. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di aumentare la connettività aerea per facilitare i viaggi, rafforzare la cooperazione economica e promuovere una maggiore interazione tra i due popoli. I funzionari hanno inoltre discusso la semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti ai cittadini libici diretti a Malta, a conferma dell’impegno condiviso a migliorare l’accessibilità e la comunicazione tra le due nazioni.

Oltre allo sviluppo di nuove rotte, le parti hanno esaminato meccanismi di coordinamento per revocare il divieto dell’Unione Europea sull’aviazione civile libica. La reintegrazione della Libia nello spazio aereo europeo resta un obiettivo strategico, con Malta considerata un partner fondamentale in questo processo.

Il Ministro Al-Shahoubi ha evidenziato il ruolo di Malta come porta d’accesso cruciale per la Libia verso l’Europa, sottolineando l’importanza di una cooperazione più stretta con i partner europei per rilanciare i settori dell’aviazione e dei trasporti libici. L’incontro rappresenta un passo significativo verso il ripristino della presenza dell’aviazione libica in Europa e il rafforzamento dei legami regionali attraverso un’espansione della connettività aerea.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS/MNA)