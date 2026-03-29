PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Dopo quella in Australia, anche in Portogallo Nicolò Bulega (Ducati) realizza una spendida tripletta vincendo tutte le gare del Round portoghese in programma all’Autodromo do Algarve. Dopo aver vinto la Gara Superpole che ha aperto la giornata di domenica, il pilota italiano si è ripetuto nel pomeriggio anche in Gara2, completando i 20 giri di gara in 33’32″986, per un miglioramento di 7 secondi sul tempo totale di gara rispetto al 2025. Come in Gara1, l’italiano ha preceduto ancora una volta il compagno di squadra, lo spagnolo Iker Lecuona, e il portoghese Miguel Oliveira (BMW). Tutti e tre, come la quasi totalità dei piloti sulla griglia, hanno optato per la combinazione di gamma soft SC1 anteriore e soft SC0 al posteriore. Per la gara Superpole del WorldSBK, tutti i piloti hanno scelto pneumatici slick Diablo Superbike in mescola soft SC1 per l’anteriore e supersoft SCX per il posteriore, con quest’ultima, fino allo scorso anno presente come specifica di sviluppo E0126, che ha confermato ottime prestazioni sia sul giro lanciato sia sulla distanza di 10 giri. Bulega ha realizzato anche il giro veloce di gara in 1’39″107, un tempo inferiore di oltre tre decimi rispetto a quello firmato un anno fa da Toprak Razgatlioglu in 1’39″441, precedendo Lecuona e Oliveira. Dopo la vittoria di Gara1, Valentin Debise (ZXMOTO) si aggiudica anche Gara2 della WorldSSP precedendo sul traguardo lo spagnolo Jaume Masia (Ducati) e Albert Arenas (Yamaha). Tutti i piloti hanno optato per pneumatici in mescole soft SC1 anteriore e soft SC0 posteriore con la sola eccezione di Ana Carrasco (Honda) che ha optato per la medium SC1 al posteriore. In Gara2 del neonato Mondiale Sportbike a imporsi in una volata che ha visto i primi cinque piloti racchiusi in 182 millesimi è stato l’olandese Loris Veneman, davanti agli spagnoli David Salvador e Antonio Torres, tutti e tre su Kawasaki. La seconda gara del WorldWCR ha invece visto trionfare, dopo una lunga battaglia tutta spagnola, Paola Ramos, che all’ultimo giro ha sopravanzato la vincitrice di Gara1, Maria Herrera, seconda per 53 millesimi, con Beatriz Neila ancora terza a 0″238.

“A Portimào i piloti del WorldSBK hanno utilizzato le nuove posteriori di gamma, la supersoft SCX che fino all’anno scorso era conosciuta come specifica di sviluppo E0126, e la soft SC0 precedentemente nota con la specifica E0125 – l’analisi di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Dopo essersi ottimamente comportata nelle qualifiche di sabato, la nuova SCX ha confermato di essere una scelta estremamente valida anche per la gara Superpole, permettendo a Nicolò Bulega di realizzare il nuovo giro veloce di gara e di mantenere un ritmo elevato e costante per tutti i 10 giri”. “L’altra buona notizia di giornata è poi arrivata da Gara2 dove la posteriore SC0 si è confermata altamente competitiva sulla distanza migliorando il tempo complessivo di gara rispetto all’anno scorso – aggiunge Barbier – E’ stato un fine settimana importante per il team Aruba.it Racing-Ducati, che mai aveva chiuso un round del WorldSBK piazzando in tutte e tre le gare in programma i suoi piloti ai primi due posti. E’ stato molto bello vedere tantissimo pubblico sulle tribune. Lo sbarco di Miguel Oliveira nel WorldSBK ha portato entusiasmo, come raccontano i più di 82.000 spettatori accorsi nel weekend. Un’affluenza ripagata dalle ottime prestazioni di Oliveira che è andato sempre sul podio. Infine, passando alla WorldSSP, sono rimasto impressionato dalla competitività di ZXMOTO, che ha conquistato entrambe le gare con Valentin Debise. Per la casa cinese esordire con questi risultati in Supersport credo sia importantissimo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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