TEL AVIV (ITALPRESS) – Le forze di sicurezza israeliane (IDF) hanno condotto nella notte nuove incursioni in Cisgiordania. In particolare hanno preso d’assalto il quartiere orientale della città di Jenin tra le sirene che suonavano nella città. Dei blitz sono avvenuti anche a Beitunia, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania centrale, e la città di Qalqilya, a nord. Le incursioni includevano il campo di Dheisheh nella città di Betlemme, dove le forze di israeliane hanno fatto irruzione nelle case di numerosi palestinesi. Il corrispondente dell’emittente “Al Jazeera” ha riferito di nuovi scontri armati tra combattenti delle fazioni palestinesi e forze israeliane nel quartiere orientale della città di Jenin, in Cisgiordania.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

