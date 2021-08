LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’imprenditore maltese Yorgen Fenech accusato di essere la mente dietro l’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, si è dichiarato non colpevole di frode e accuse di riciclaggio di denaro tra aprile e ottobre 2019.

Le accuse sono legate a una società maltese. Anche due soci in affari di Fenech, Joseph e Nicholas Cachia, anch’essi accusati, si sono dichiarati non colpevoli delle accuse. Joe Cachia, 67 anni, possiede tre cavalli da corsa all’estero. Nicholas Cachia, 46 anni, è stato menzionato di recente in tribunale come l’uomo con cui Fenech stava discutendo i suoi piani per fuggire da Malta per la Sicilia per raggiungere la destinazione finale, Francia.

(ITALPRESS).