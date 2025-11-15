Nuova serie speciale Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

TORINO (ITALPRESS) – FIAT ha presentato la nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, una serie speciale dedicata al mercato italiano, caratterizzata da un’identità sportiva. Con motorizzazione ibrida da 145 cv, l’icona italiana scattante e compatta di FIAT è pronta ad affrontare qualunque sfida quotidiana con la versatilità del cambio automatico doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante.

Il design esterno della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è un inno alla passione e al carattere, energico e inarrestabile. Alle sette tinte di carrozzeria, si aggiunge una nuova e distintiva livrea Verde Mediterraneo, disponibile anche in abbinamento con il tetto nero a contrasto, che esprime vigore ed energia, creando un contrasto audace con i cerchi in lega da 18″ a finitura dark. Inoltre, i dettagli neri che decorano la griglia, le maniglie ed altri elementi della carrozzeria, accentuano il carattere sportivo, unico e deciso di questa edizione speciale. Il badge Milano Cortina 2026, posizionato sul montante laterale, diventa il segno distintivo della collaborazione.

Lo spirito sportivo è richiamato dagli interni total black che, uniti a una plancia con nuovo rivestimento e ai nuovi sedili sportivi, offrono un equilibrio perfetto tra stile e comfort. Con una lunghezza di 4,17 metri e un vano bagagli fino a 385 litri, l’abitacolo trasmette un’atmosfera moderna e avvolgente. Presentato nella versione ad alimentazione ibrida da 145 cv, il modello è disponibile anche nelle versioni ibrida da 110 cv ed elettrica da 156 cv.

