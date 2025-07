VENEZIA (ITALPRESS) – “Prosegue anche nella Marca trevigiana il piano di rinnovamento delle sedi dedicate all’accoglienza e all’informazione turistica, elementi centrali della strategia regionale per valorizzare il territorio. Gli uffici IAT rappresentano, infatti, un punto d’incontro fondamentale tra enti pubblici, operatori del settore e visitatori. La riqualificazione o l’individuazione di nuovi sedi – come accade oggi a Castelfranco Veneto – conferma la volontà della Regione di continuare a investire in un turismo di qualità, radicato nei territori ma sempre più connesso”. Così l’Assessore regionale al Turismo, Federico Caner, è intervenuto questa mattina all’inaugurazione della nuova sede dello IAT di Castelfranco Veneto, ospitata nello storico Palazzo Soranzo Novello, in Corso XXIX Aprile, alla presenza delle autorità locali.

“Questa nuova sede – ha sottolineato Caner – si inserisce nella rete IAT regionale, che oggi conta 80 uffici attivi in tutto il Veneto, tutti integrati nel Destination Management System (DMS). Si tratta di uno strumento strategico che permette di connettere le informazioni turistiche locali con i siti delle destinazioni, rafforzandone la visibilità anche attraverso il Tourism Digital Hub nazionale. Un sistema che alimenta portali come veneto.eu, Italia.it e la web app Veneto Around Me, offrendo così ai turisti un’esperienza fluida, sia in presenza che online”.

“Attraverso il progetto di editoria e immagine coordinata, stiamo inoltre costruendo un’identità visiva unitaria che rafforzi il ‘brand Veneto’ – ha concluso Caner -. In un contesto in cui la tecnologia gioca un ruolo chiave, non possiamo però dimenticare che il personale degli uffici IAT continua a essere insostituibile: la loro preparazione, dedizione e capacità di accoglienza sono tra i fattori più rilevanti nella percezione positiva di una destinazione. E rappresentano, ancora oggi, uno degli strumenti più efficaci del destination marketing regionale”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

