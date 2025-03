Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo di 3.9

NAPOLI (ITALPRESS) – Ancora una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13,32. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 3 km.

Ennesima scossa di terremoto nei Campi Flegrei percepita in maniera nitida anche dalla popolazione di Napoli in tutti i suoi quartieri. L’epicentro sempre a Pozzuoli, questa volta non particolarmente distante da via Solfatara, ad una profondità di 3 km. La scossa, registrata alle 13,32, secondo i dati forniti dall’Ingv è di magnitudo 3.9.

Si tratta della seconda scossa più forte di questa settimana, con un intensità quasi perfettamente intermedia tra la scossa 4.4 della notte tra mercoledì e giovedì è quella 3.5 di ieri in prima serata. Al momento non vi è notizia di danni a cose o persone, ma è stato immediato il solito tam tam sui social e sulle chat tra i cittadini che hanno avvertito il fenomeno sismico, legato sempre al bradisismo.

