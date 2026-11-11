Nuova Nissan LEAF, la crossover elettrica arriva alla terza generazione

ROMA (ITALPRESS) - La nuova Nissan LEAF debutta sulle strade italiane. La terza generazione della vettura elettrica lanciata nel 2010 oggi adotta forme da crossover e offre fino a 622 chilometri di autonomia. Due le batterie disponibili da 52 kWh e 75 kWh, in grado di offrire rispettivamente fino a 440 km e fino a 622 km di autonomia, con ricarica rapida per recuperare fino a 420 chilometri in circa 30 minuti. Il modello abbina un abitacolo spazioso a un bagagliaio da 437 litri. Il motore da 218 cavalli consente di accelerare da zero a cento chilometri orari in 7,6 secondi. xn9/mrc/gsl