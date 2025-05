Nuova Mazda6e 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Con il lancio della Nuova Mazda6e, la filosofia di guida Jinba Ittai entra in una nuova era, portando la connessione perfetta tra auto e conducente nell’epoca della mobilità elettrica. Ogni dettaglio del veicolo è stato sviluppato per offrire una tenuta di strada precisa, una risposta intuitiva e un controllo naturale, creando quel senso di unità tra auto e guidatore che definisce la filosofia del Jinba Ittai.

Le dinamiche di guida dell’hatchback a cinque porte sono state perfezionate per ispirare fiducia e offrire un piacere di guida duraturo. Un abitacolo orientato al conducente e sedili ergonomici garantiscono comfort e controllo, anche nei viaggi più lunghi. I clienti possono scegliere tra due motorizzazioni elettriche da 190 kW (258 CV) o 180 kW (245 CV). Entrambe le versioni offrono 320 Nm di coppia, assicurando un’accelerazione fluida e prestazioni reattive con trazione posteriore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h.

Come tutti i modelli Mazda per il mercato europeo, anche la Nuova Mazda6e è stata affinata dagli ingegneri Mazda a Hiroshima, in Giappone, e a Oberursel, in Germania, per soddisfare le aspettative dei clienti europei. Sterzo, sospensioni e taratura dei pedali sono stati calibrati con precisione per creare una sensazione di guida armoniosa e rassicurante. La trazione posteriore, le sospensioni posteriori multilink e una distribuzione dei pesi 50:50 garantiscono una maneggevolezza sicura e un feedback diretto. La velocità di imbardata è calibrata per adattarsi alle percezioni del conducente, mentre le caratteristiche dello sterzo e degli ammortizzatori, accuratamente regolate, aumentano la precisione in ogni manovra.

Un sistema di controllo integrato della frenata consente transizioni ottimali tra accelerazione, frenata e manovre in curva, garantendo maggiore stabilità e comfort. Lo spoiler posteriore, che si apre automaticamente a 90 km/h, aumenta la deportanza e ottimizza la stabilità ad alta velocità. La Mazda6e offre tre modalità di guida – Normal, Sport e Individual – che permettono ai conducenti di personalizzare l’esperienza di guida in base al proprio stile.

La modalità Normal assicura una guida fluida armonizzando autonomia e prestazioni, ed è ideale per l’uso quotidiano. L’accelerazione è dolce, la frenata rigenerativa è impostata su un livello standard e la resistenza dello sterzo è nella norma. La modalità Sport è pensata per offrire un’esperienza di guida più coinvolgente e dinamica. Offre un’accelerazione potente, frenata rigenerativa media e maggiore resistenza dello sterzo per un miglior feeling con la strada. La modalità Individual consente ai conducenti di configurare le caratteristiche di accelerazione, frenata rigenerativa e sterzo secondo le proprie preferenze. L’accelerazione può essere impostata su media o forte, la frenata rigenerativa è disponibile in quattro livelli – bassa, standard, media e forte – e la resistenza dello sterzo può essere regolata su impostazioni standard o sport.

La nuova Mazda6e rappresenta l’evoluzione del concetto di Jinba Ittai nell’era dell’elettrificazione. Mantiene l’esperienza di guida distintiva dei suoi predecessori, introducendo un nuovo livello di precisione, reattività e raffinatezza. Il design, in ogni suo dettaglio, è pensato per creare un’esperienza di guida reattiva, coinvolgente e inconfondibilmente Mazda. Unendo artigianalità giapponese, design attento e tecnologia all’avanguardia, la nuova Mazda6e arriverà nelle concessionarie italiane nell’estate del 2025. Mazda offre ai primi clienti che preordineranno la nuova Mazda6e entro il 30 giugno 2025 un Welcome Pack dal valore superiore a 6.000 euro, che include: una carta prepagata da 3.000 euro per tre anni di ricariche gratuite, un bonus fino a 3.000 euro sul prezzo di listino e diverse soluzioni di acquisto a tasso agevolato per privati e aziende. La vettura è disponibile in due versioni di batteria (68,8 kWh e 80 kWh) e due allestimenti, Takumi e Takumi Plus, con prezzi a partire da 43.850 euro.

