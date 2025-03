Nuova Mazda 6e, l’eleganza incontra l’elettrificazione

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda6e incarna il perfetto equilibrio tra dinamicità estetica e praticità quotidiana. “Gli esterni sono una vera espressione della filosofia di design Authentic Modern”, spiega Jo Stenuit, European Design Director di Mazda. La silhouette elegante, ispirata alle coupè, è caratterizzata da una coda corta posteriore, che le conferisce un aspetto da berlina sportiva, pur mantenendo la praticità di una due volumi a cinque porte.

La Nuova Mazda6e incarna l’armonia grazie al bilanciamento tra luce e ombra, acutezza e rotondità; questi contrasti creano una sensazione di dinamicità anche da ferma. Il linguaggio di design “Kodo – Soul of Motion” di Mazda prende vita attraverso le superfici fluide e un profilo ribassato, con linee parallele che esaltano la presenza dinamica della vettura. Questo aspetto viene ulteriormente enfatizzato dalla forma aero fusiforme, che ricorda un cilindro splendidamente scolpito, in cui tutte le linee sembrano convergere in un unico punto. Questa forma fluida e senza soluzione di continuità rafforza l’eleganza aerodinamica e il senso di movimento della vettura. I pannelli delle porte scolpiti, ispirati agli spruzzi che genera un motoscafo fendendo l’acqua, creano un effetto di luminosità che esalta ulteriormente la sensazione di movimento. La parte posteriore irradia potenza e stabilità e incorpora quattro distinti elementi cilindrici per i fanali posteriori, un discreto omaggio alla preziosa tradizione del design Mazda.

Per la prima volta Mazda propone una firma luminosa che illumina il frontale della Mazda6e, con un’animazione dinamica della luce ad indicare visivamente la ricarica. La parte posteriore fonde design classico e moderno, con una linea orizzontale che aggiunge finezza e ampiezza, mentre i quattro elementi cilindrici onorano la tradizione Mazda. Le porte con cristalli senza cornice e le maniglie a scomparsa migliorano l’omogeneità estetica, mentre lo spoiler posteriore con fuoriuscita automatica in funzione della velocità migliora l’aerodinamicità e la stabilità alle alte andature.

“L’abitacolo della Mazda6e si ispira alla semplicità giapponese, costruita intorno al principio di design del ‘mà, la forza dello spazio vuoto”, afferma Jo Stenuit. “Creando volutamente dei vuoti, Mazda raggiunge un armonioso equilibrio che migliora sia l’estetica che la funzionalità”. La plancia orizzontale flottante si estende attraverso l’abitacolo, creando un senso di apertura e serenità, mentre la console centrale sporgente accresce concentrazione e sicurezza del conducente. Il design degli interni privilegia il minimalismo con la profondità, sostituendo tasti e schermi in eccesso con una disposizione intuitiva e studiata dei comandi.

Il tetto panoramico di serie invita la luce naturale nell’abitacolo, rafforzando la sensazione di ampiezza e ariosità. I vetri oscurati e l’isolamento termico garantiscono il comfort in ogni condizione. Il sofisticato sistema di illuminazione ambientale, personalizzabile in 64 colori, esalta l’atmosfera premium con un’illuminazione soffusa e indiretta. I sedili anteriori con poggiatesta integrato conferiscono un’eleganza moderna, offrendo al contempo un comfort eccezionale. Mazda propone una scelta di rivestimenti di alta qualità: pelle sintetica nei colori beige o nero per l’allestimento Takumi e una combinazione di lussuosa nappa color sabbia e tessuto scamosciato per l’allestimento Takumi Plus. Sottili accenti cromati satinati e meticolose cuciture ne completano l’aspetto raffinato e sofisticato. La nuova Mazda6e è un esempio di design che fonde perfettamente stile e funzionalità per creare un veicolo esteticamente accattivante tanto quanto pratico. Con le sue fluide linee esterne, la tecnologia di illuminazione all’avanguardia e gli interni minimalisti ma lussuosi, la Mazda6e rappresenta il prossimo capitolo nell’evoluzione del design Mazda.

Unendo tradizione e innovazione, la nuova Mazda6e segna un passo audace verso la mobilità elettrica, pur rimanendo fedele alla maestria artigianale e all’eccellenza estetica che definiscono il marchio Mazda. Entrando in una nuova era, la Mazda6e è più di una semplice auto: è una dichiarazione dell’impegno di Mazda per il design, la tecnologia e l’elettrificazione. L’arrivo di Mazda6e è previsto per l’estate 2025 e iscrivendosi al tienimi informato sul sito Mazda.it è possibile accedere ad informazioni in anteprima, eventi esclusivi e offerte promozionali. Inoltre, dopo aver effettuato l’iscrizione, viene fornito un numero WhatsApp attraverso il quale è possibile entrare in contatto con un “Esperto Mazda” in grado di rispondere ogni tipo di domanda o curiosità sulla mobilità elettrica e sulla Nuova Mazda6e.

– foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).