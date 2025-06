Nuova Lancia Ypsilon premiata al concorso Mediastars

TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta a Milano la cerimonia del Mediastars, il premio indipendente che da anni promuove i migliori progetti di comunicazione pubblicitari a livello nazionale. Suddiviso in quattro aree che rappresentano i diversi campi della comunicazione e sono a loro volta composte da 12 diverse sezioni, il concorso si pone l’obiettivo di promuovere le eccellenze italiane in termini di creatività a livello di agenzia pubblicitarie, case di produzione e agenzie digital.

Ospitato presso l’Auditorium San Fedele, l’evento ha visto la partecipazione di prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione e post-produzione audiovisiva e web factoring. In particolare, la giuria della XXIX edizione del concorso Mediastars ha voluto premiare lo spot TV “Nuova Lancia Ypsilon. Capolavoro in movimento” con quattro prestigiosi riconoscimenti: 1° Classificato di Prodotto, sezione TV; 2° Classificato, sezione TV; Special Star per Direzione Creativa; e Special Star per l’Art Direction.

Il raffinato video è parte integrante dell’omonima campagna di comunicazione, realizzata lo scorso anno da Lancia, in collaborazione con l’Agenzia creativa 777, che prevedeva anche campagna stampa e piano media, il tutto declinato su tutti i canali, in formato digitale, stampa e affissione. L’obiettivo era presentare al grande pubblico la gamma completa della Nuova Ypsilon, primo modello della nuova era del brand italiano, raccontando il suo essere classico e moderno al contempo, attraverso un suggestivo parallelismo tra l’ultima creazione di Lancia e alcune opere d’arte iconiche della storia dell’arte italiana. Ambientato in una città dalle architetture essenziali e rigorose, che ricordano gli spazi urbani di De Chirico, lo spot presenta Nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento.

All’interno di questo contesto, gli attori dello spot sono i protagonisti di opere d’arte iconiche della storia dell’arte che si muovono tra slow-motion e particolari trattamenti della luce in una sfilata ideale con Nuova Lancia Ypsilon che diventa così un vero e proprio masterpiece. Tra le opere protagoniste si riconoscono “La Dama con Ermellino” di Leonardo da Vinci, “La donna in abito giallo” di Amedeo Modigliani e “Il bacio” di Francesco Hayez. Inoltre, le riprese dello spot sono state integralmente realizzate a Roma, uno dei simboli dell’Italia nel mondo, e accompagnate dall’aria musicale “Casta Diva”, tratta dall’Opera “Norma” di Bellini, in una reinterpretazione che unisce il classico al contemporaneo.

Insomma, il successo riscosso all’autorevole concorso di Mediastars non può che rendere orgogliosi tutti i protagonisti del progetto “Nuova Lancia Ypsilon. Capolavoro in movimento”.

Un riconoscimento che conferma non solo l’eccellenza della campagna, ma anche la capacità di Lancia di comunicare con coerenza e visione la propria attitudine all’eleganza, all’innovazione e alla cultura del bello. Una filosofia che trova piena espressione nello spot TV, capace di incarnare l’identità della Nuova Lancia Ypsilon e parlare direttamente al suo pubblico: persone sensibili alla cultura e al gusto estetico, attratte dallo stile, attente all’innovazione tecnologica e alle tematiche ambientali. Un target evoluto, consapevole, naturalmente incline alla bellezza e al pensiero contemporaneo, che riconosce in Lancia un autentico simbolo di sofisticata modernità italiana.

“Questo prestigioso riconoscimento non soltanto ci rende orgogliosi, ma conferma che Lancia è pronta a tornare protagonista nel segmento B premium. Con la Nuova Lancia Ypsilon, infatti, abbiamo voluto coniugare design, emozione e valore concreto per i nostri clienti. E i risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta: stiamo attirando una clientela nuova, colta, attenta alla qualità percepita e all’innovazione, oltre che naturalmente educata all’eleganza stilistica e all’armonia estetica e ambientale” ha dichiarato Charles Fuster, Direttore Marketing & Comunicazione Lancia.

