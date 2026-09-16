ROMA (ITALPRESS) – La nuova Lancia Gamma è stata protagonista oggi di una presentazione istituzionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un luogo particolarmente significativo per un progetto che nasce dal design, dall’ingegneria e dalle capacità produttive italiane.

All’incontro hanno partecipato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. La presentazione ha offerto l’occasione per approfondire il contributo di Gamma al percorso di Lancia e, più in generale, il ruolo dell’Italia nella strategia industriale di Stellantis nel Paese. Disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata e industrializzata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma nasce da un sistema di competenze che coinvolge designer, ingegneri, tecnici, operatori e fornitori.

Con l’arrivo del nuovo modello Lancia, accanto a Jeep Compass, DS N°8 e DS N°7, Melfi conferma la capacità del Gruppo di trasformare competenze e tecnologia italiane in prodotti destinati anche ai mercati internazionali.

“La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani. Ma il futuro dell’industria automobilistica europea dipenderà anche dalle decisioni che siamo in grado di prendere oggi: servono regole capaci di restituire competitività al settore, sostenendo il Made in Europe, le auto compatte e i veicoli commerciali leggeri. Stellantis sta facendo la propria parte e Gamma ne è una testimonianza concreta.” Afferma Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis.

Un progetto italiano, da Torino a Melfi La dimensione italiana di Gamma attraversa l’intero processo di creazione della vettura. Il design nasce a Torino, presso il Centro Stile Lancia guidato da Gianni Colonello, Head of Design Lancia. In Italia vengono realizzati anche sviluppo e industrializzazione, mentre la produzione è affidata allo stabilimento Stellantis di Melfi.

Il progetto coinvolge inoltre circa trenta fornitori italiani, una decina dei quali lucani, rafforzando il legame tra prodotto, stabilimento e filiera locale.

Un percorso che continua fino al cliente attraverso la Rete Lancia in Italia, che si prepara ad accogliere Gamma e a offrire un’esperienza coerente con il posizionamento e i valori del marchio. “Gamma rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di Lancia e assume un significato ancora più forte nell’anno in cui celebriamo i 120 anni del marchio. E’ un progetto italiano nel senso più completo del termine: nasce dal design a Torino, attraversa sviluppo e industrializzazione e prende forma a Melfi grazie alle competenze delle donne e degli uomini che vi lavorano ogni giorno. Con Gamma vogliamo trasformare design, qualità, capacità industriale e cultura italiana del progetto in un elemento concreto di competitività, in Italia e sui mercati europei.” Dichiara Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia.

Gamma amplia il mondo Lancia Dopo la nuova Ypsilon e il ritorno di HF e delle competizioni, Gamma amplia l’offerta Lancia e riporta il marchio in un segmento strategico.

La nuova fastback crossover, lunga 4,67 metri e sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, sarà disponibile con motorizzazioni Hybrid ed elettriche. La versione Hybrid offrirà oltre 1.000 km di autonomia complessiva, mentre le versioni elettriche arriveranno fino a circa 740 km. Al vertice della gamma arriverà inoltre una versione a trazione integrale da 375CV.

Gamma consentirà a Lancia di ampliare significativamente il proprio pubblico, con un obiettivo di equilibrio tra clienti privati e business, confermando l’Italia come cuore e principale mercato del marchio e affiancandole una chiara ambizione europea.

– Foto mec/Italpress –

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