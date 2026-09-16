MILANO (ITALPRESS) – Un laboratorio aperto a talenti e community, con il tennis come primo terreno di sperimentazione, e una nuova elettrica compatta con fino a 453 chilometri di autonomia in grado di raggiungere fino a 670 km nel ciclo urbano. Kia Italia presenta Kia Open Lab e lancia sul mercato la nuova EV2 Long Range. Il progetto è stato presentato oggi al Castello di Tolcinasco, alla presenza, tra gli altri, del brand ambassador Lorenzo Musetti, e punta a rafforzare il rapporto tra il marchio, la creatività e il pubblico.

La prima edizione di Kia Open Lab, denominata “Open Mic”, sarà dedicata al tennis e porterà alla selezione dell’Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027. Il contest partirà a ottobre: gli aspiranti partecipanti dovranno caricare un video nel quale, per 30 secondi, si improvvisano commentatori di una situazione a scelta, dalla partita di tennis alla quotidianità di un giro al supermercato. Una giuria, della quale faranno parte anche Musetti e Darderi, selezionerà il vincitore, che sarà portato da Kia a Melbourne per raccontare dal vivo una delle partite degli Australian Open sui canali social del brand.

“Kia Open Lab dà l’opportunità a potenziali clienti di entrare nella nostra community e di mettersi alla prova in modo creativo”, ha spiegato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia. “Crediamo che sia un elemento in più per vivere in maniera diversa, creativa e innovativa il rapporto con il mondo del tennis, soprattutto in un momento in cui in Italia ci sono tennisti che ci stanno dando grandi soddisfazioni”.

Il legame tra Kia e il tennis affonda le radici nella partnership con gli Australian Open, avviata nel 2002. A questa si aggiunge la collaborazione con Musetti e Darderi, che rappresentano il volto italiano del progetto. “Il mio rapporto con Kia nasce nel 2021 ed è ripreso nel 2026”, ha raccontato Musetti. “Credo che entrambi abbiamo fatto passi in avanti: Kia si è rinnovata e ha cercato di ambire al meglio, mentre io nel mio piccolo ho cercato di maturare. Ci accomuna la filosofia di muoverci per migliorare sempre il nostro futuro e puntare a qualcosa di più”. Il tennista ha poi accostato il percorso del brand verso l’elettrico al proprio stile: “Mi piace il paragone verso l’elettrico, verso il futuro e l’avanguardia, che rispecchia il mio stile di gioco, silenzioso e pulito sul campo da tennis”.

Il lancio di Open Lab si accompagna a quello della nuova Kia EV2 Long Range, B-SUV elettrico compatto che rappresenta, nelle intenzioni del marchio, una porta d’accesso alla mobilità elettrica Kia. La vettura monta una batteria da 61 kWh e dichiara fino a 453 km di autonomia nel ciclo WLTP, che arrivano fino a 670 km nel ciclo urbano. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti, mentre la novità dell’OBC da 22 kW punta a ridurre i tempi di ricarica in corrente alternata.

“EV2 è il livello di accesso al mondo EV di Kia, ma con una dotazione tecnologica che riprende soluzioni della EV9”, ha spiegato Felice Parente, Product Planning Assistant Manager di Kia Italia. “I tre pilastri sono design, autonomia e tecnologia”. Tra gli equipaggiamenti figurano Digital Key, connettività e controllo da remoto, triplo display, aggiornamenti software e sistemi di assistenza alla guida. La vettura, lunga 4,06 metri, ha una capacità del bagagliaio di 362 litri e propone una doppia anima: un’impostazione d’accesso alla gamma e una versione Black Line con maggiori dotazioni e contenuti di comfort.

Per la EV2 Long Range il prezzo promozionale indicato da Kia parte da 23.950 euro, a fronte di un listino di 26.600 euro.

La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sull’andamento del marchio in Italia. “Il 2026 è un anno particolarmente ricco di novità”, ha sottolineato Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia. Secondo i dati forniti dall’azienda, nei primi mesi dell’anno Kia registra una crescita del 14% complessivo sul mercato italiano e del 64% sul comparto elettrico rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’obiettivo indicato per il 2026 è raggiungere 53 mila unità.

Bitti ha ricordato anche il percorso di elettrificazione avviato da Kia nel 2021: “Dal punto di vista dell’elettrificazione abbiamo rispettato le promesse fatte allora”. Negli ultimi anni, ha aggiunto, “il rinnovamento ha riguardato non soltanto le motorizzazioni, ma anche tecnologia e design, con un’identità stilistica che accomuna la gamma elettrica e quella con motorizzazioni tradizionali”. Tra le soluzioni sulle quali Kia punta in Italia c’è inoltre la tecnologia trifuel, che combina i vantaggi del full hybrid con quelli del Gpl.

Secondo Mazzara, il percorso avviato da Kia ha modificato anche la percezione del marchio: dal 2021, ha riferito, la brand awareness è cresciuta del 50%, la considerazione del 40% e l’opinione positiva del 64%. “Oggi una Kia si riconosce da subito grazie al proprio design e alla propria personalità: è cambiato il paradigma del brand”, ha detto.

Open Lab entrerà nel vivo nei prossimi mesi: a ottobre si apriranno le candidature, tra novembre e dicembre si svolgeranno valutazione e selezione e a gennaio 2027 il vincitore sarà a Melbourne per raccontare gli Australian Open. Un percorso nel quale Kia prova così a mettere insieme prodotto, tennis, contenuti digitali e partecipazione della community, trasformando il proprio slogan “Movement that inspires” in un progetto rivolto direttamente al pubblico.

– Foto col5/Italpress-

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