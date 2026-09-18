Educazione idrica, vela e sostenibilità per i giovani, al via l’Edu Camp di Acea

ROMA (ITALPRESS) - Educazione idrica, sport e sostenibilità si incontrano al Porto Turistico di Roma, a Ostia, dove ha preso il via il tour nazionale di Acea Acqua Edu Camp, iniziativa che alterna attività formative, giochi a tema nautico e prove pratiche di vela, per far comprendere ai più giovani il valore dell'acqua e l'importanza di tutelarla. mec/fsc/gtr