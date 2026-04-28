Sequestrata discarica abusiva di 900 metri quadrati nel Torinese

TORINO (ITALPRESS) – In un’operazione sinergica volta alla tutela del territorio, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Bardonecchia e del Nucleo Carabinieri Forestali di Bardonecchia sono intervenuti nel Comune di Exilles (TO), frazione Cels Ruinas.

L’attività ha permesso di individuare un deposito incontrollato di rifiuti su terreni privati, accumulati in palese violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e delle norme a tutela del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L’area, estesa per circa 900 mq, è stata posta sotto sequestro insieme ai rifiuti rinvenuti (come rifiuti ingombranti, sedie, taniche di plastica, divani), tra cui spiccano quattro roulotte e un’autovettura, tutte in stato di abbandono. Il proprietario dei terreni, un cittadino italiano residente a Exilles, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Secondo le prime indagini, l’indagato aveva illecitamente e senza alcuna autorizzazione acquisito i rifiuti da terzi.

– Foto GDF –

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