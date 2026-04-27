Liguria, Bucci “Spedizionieri acceleratori del sistema, serve sburocratizzare”

GENOVA (ITALPRESS) – “I nostri porti non sono semplici punti di approdo, ma veri e propri acceleratori di sistema, come giustamente vengono definiti: un’interfaccia tra mare e terra che, se ben gestita, diventa un motore di sviluppo per l’intera economia. Sono contento che Spediporto organizzi ogni anno un momento di confronto su un settore strategico come la logistica, che rappresenta una componente fondamentale della blue economy”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine dell’assemblea annuale di Spediporto, in corso questa mattina alla Borsa di Genova.

“Il lavoro che stiamo portando avanti anche a Bruxelles insieme alla Regione Piemonte, in particolare nelle ultime settimane – ha proseguito – va proprio in questa direzione: costruire un sistema logistico sempre più integrato anche con la Lombardia, ragionando già oggi come macroregione del Nord Italia e guardando in prospettiva anche ai collegamenti con Svizzera, Germania e Francia, che rappresentano partner naturali del nostro sistema”. “La burocrazia è necessaria – ha concluso – ma deve essere ridotta al minimo indispensabile e soprattutto digitalizzata: non è più accettabile che un container viaggi con pacchi di carta. Serve una piattaforma digitale capace di gestire l’intera supply chain, dalla materia prima al cliente finale. È su questo terreno che si gioca la competitività del nostro sistema logistico e delle nostre imprese. Per secoli Genova e la Liguria hanno avuto un grande successo in questo campo, oggi continuano ad averlo e non c’è motivo di pensare che non l’abbiano anche in futuro”

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Liguria –

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