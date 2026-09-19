Nuova Autostrada Ragusa-Catania, varato il cavalcavia in contrada Gerardo a Chiaramonte Gulfi

CATANIA (ITALPRESS) – Webuild ha completato il varo di un nuovo cavalcavia a campata unica in contrada Gerardo, nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), nell’ambito dei lavori per il Lotto 1 della nuova Autostrada Ragusa-Catania, commissionato da ANAS (Gruppo FS Italiane).

Il cavalcavia, costituito da una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, presenta una campata unica di 42,5 metri e una piattaforma stradale larga 10,5 metri. Le operazioni di varo si sono svolte durante una chiusura programmata al traffico nelle ore notturne, per contenere l’impatto sulla viabilità esistente.

L’intervento rappresenta un ulteriore avanzamento nella realizzazione del nuovo collegamento Ragusa-Catania, destinato a migliorare la sicurezza e la mobilità nella Sicilia sud-orientale, rafforzando le connessioni tra centri urbani, aree produttive e poli logistici. Una volta completato, il nuovo itinerario contribuirà a ridurre fino al 40% i tempi di percorrenza tra le due province.

“Il varo del cavalcavia di contrada Gerardo è un altro passo avanti nella realizzazione della Ragusa-Catania, un’infrastruttura fondamentale per tutta la Sicilia sud-orientale – dichiara Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana -. Come commissario straordinario seguo costantemente l’andamento dei lavori perché su un’opera attesa da decenni non possiamo più permetterci ritardi. Il nostro obiettivo è fare in modo che i cantieri procedano secondo i programmi, intervenendo subito quando emergono criticità. Ringrazio Anas, i tecnici e tutte le maestranze impegnate. Adesso bisogna continuare con questo ritmo e trasformare, giorno dopo giorno, un’opera attesa per troppo tempo in una realtà concreta”.

“Il varo del cavalcavia di contrada Gerardo rappresenta un passo concreto nell’avanzamento del primo lotto della Ragusa-Catania – dichiara Nicola Montesano, responsabile di Anas in Sicilia -. È un risultato che testimonia l’impegno quotidiano dei tecnici e delle maestranze nella realizzazione di un collegamento strategico per il territorio. La scelta di eseguire le operazioni in orario notturno ha consentito di limitare i disagi alla circolazione, con attenzione alle esigenze dei cittadini. Proseguiamo con l’obiettivo di offrire alla Sicilia sud-orientale una viabilità più sicura ed efficiente, a sostegno della mobilità e delle attività produttive”.

Il tracciato del Lotto 1 si sviluppa tra lo svincolo della SS514 di Chiaramonte con la SS115 e lo svincolo della SS194 Ragusana e include un articolato sistema di infrastrutture, comprendendo circa 18 chilometri di infrastruttura a quattro corsie con carreggiate separate, banchine laterali e spartitraffico centrale, secondo standard assimilabili a quelli autostradali.

Il progetto include la predisposizione della tecnologia Smart Road, che consentirà l’implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio, comunicazione e gestione digitale della rete. Tra le principali opere previste sul Lotto 1 si distinguono il viadotto Vallone delle Coste, costituito da due impalcati di circa 300 metri per carreggiata, cinque cavalcavia, due svincoli, tre sottopassi e un attraversamento idraulico, oltre a numerose opere di sostegno, stabilizzazione dei versanti e adeguamento di circa 15 chilometri di viabilità secondaria.

“L’investimento genera un significativo impatto economico e occupazionale sul territorio, con circa 600 posti di lavoro, tra personale diretto e di terzi, durante la fase di costruzione e circa 400 imprese della filiera coinvolte da inizio lavori – spiega Webuild in una nota -. In Sicilia, il Gruppo Webuild è impegnato in 8 grandi progetti infrastrutturali, che includono, oltre al Lotto 1 della Ragusana, 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina, per un totale di 7.000 posti di lavoro e 2.600 imprese della filiera coinvolte da inizio lavori per l’intera isola”.

– Foto copertina screenshot video Anas; foto interna ufficio stampa Webuild –

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