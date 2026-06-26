Nuoto, Settecolli: Sara Curtis firma il nuovo record europeo nei 50 dorso e viene premiata da Giorgia Meloni

ROMA (ITALPRESS) – Sara Curtis firma il nuovo record europeo nei 50 dorso alla 62esima edizione del Trofeo Settecolli. La classe 2006 torinese ferma il cronometro sul tempo di 27″07 e precede di quasi un secondo Costanza Cocconcelli (27″87).

“Sono contenta, riuscire a nuotare un record europeo è importante considerando il periodo. Sono arrivata alla conclusione che bisogna essere in grado di siglare i personali anche sotto carico. Sono felice di averlo fatto davanti a questo pubblico”, ha detto Curtis a Rai Sport. Stamattina i giudici avevano accolto il reclamo avverso la squalifica inizialmente inflitta alla piemontese: “È stato un bel via vai – ha commentato -. Un errore può succedere e l’avrei presa benissimo, ma sono contenta di aver avuto la possibilità di nuotare. Ne è valsa la pena”, ha aggiunto.

Giorgia Meloni premia Sara Curtis. Il presidente del Consiglio si trovava sugli spalti insieme a Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Paolo Barelli, presidente Fin, Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, e il capo della polizia Vittorio Pisani.

-Foto mec/Italpress-

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