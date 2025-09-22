Numeri da record per la 5^ edizione dello Sportcity Day

ROMA (ITALPRESS) - La voglia di stare insieme, di cimentarsi nelle tante discipline proposte, di trascorrere una domenica diversa dalle altre, di regalarsi una giornata da dedicare all’attività sportiva, al proprio benessere fisico e mentale: tutto questo è stata la 5^ edizione dello Sportcity Day. Gli oltre 500.000 partecipanti in tutta Italia hanno dimostrato, stavolta più che in passato, che la manifestazione ideata ed organizzata dalla Fondazione Sportcity non è soltanto un evento ma è soprattutto un modo diverso, culturalmente rivoluzionario, di intendere lo sport. Sono state 150 le piazze che hanno fatto propri gli input del presidente Fabio Pagliara trasformando i centri storici o le aree periferiche in enormi palestre a cielo aperto dove ASD, cittadini, atleti e neofiti, hanno ancora una volta dato vita ad un’esperienza collettiva che non ha eguali in Italia e probabilmente in nessuna parte del mondo. Più di 120 discipline sportive praticate, 75 eventi organizzati all’interno della manifestazione, oltre 900 operatori sportivi e tecnici e 1300 associazioni sportive coinvolte nella giornata che ha reso per un giorno l’Italia una vera “Repubblica del Movimento”. mc/azn