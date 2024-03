Nucleare, Pichetto “Avanti uno scalino per volta”

MILANO (ITALPRESS) - "In questo momento stiamo andando avanti su sperimentazione e ricerca perché non siamo produttori. Finora non abbiamo aderito all'alleanza dei produttori del nucleare perché non c'è una scelta da parte del Parlamento di andare in questa direzione. Ritengo che dovremmo aderire all'alleanza per il nucleare nel momento in cui siano mature le condizioni, che può essere anche domani", ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.