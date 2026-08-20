Nubifragi in Piemonte, grandine record e una tromba d’aria nel Novarese

TORINO (ITALPRESS) – Un’ondata di maltempo di eccezionale intensità ha colpito duramente diverse aree del Piemonte nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, provocando gravi danni a causa di forti temporali, grandinate distruttive e violente raffiche di vento.

I primi violenti fenomeni hanno interessato l’alto Novarese a partire dalle ore 14:00, con Cureggio investita da nubifragi e grandine di piccole dimensioni. Poco dopo, la situazione è precipitata a Comignago, dove si sono registrati diffusi allagamenti e, verso le 15:00, una grandinata straordinaria con chicchi di circa 4 centimetri di diametro, riconducibile al probabile transito di una supercella. La furia del vento ha flagellato anche Varallo Pombia, dove intense raffiche di vento lineare hanno abbattuto alberi e causato svariati danni.

A Borgo Ticino si è verificata una vera e propria tromba d’aria: le violente raffiche hanno scoperchiato il tetto della piattaforma ecologica comunale, reso provvisoriamente inaccessibile il cimitero, abbattuto alberi che hanno bloccato la viabilità e causato l’interruzione completa delle linee telefoniche del Comune. Successivamente Fontaneto d’Agogna è stato colpito da forti raffiche di vento e grandine. L’ondata temporalesca ha colpito pesantemente anche il Biellese. A Curino si sono registrati danni ingenti a causa di una pioggia torrenziale che ha scaricato oltre 150 mm di accumulo idrico in pochissimo tempo. Forti temporali hanno interessato anche l’area a nord di Torino.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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