Ancona, cinque operai intossicati in un cantiere: due sono gravi

ANCONA (ITALPRESS) – Due operai sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dopo essere rimasti intossicati mentre lavoravano all’interno di un cantiere nei pressi del porto. I due lavoratori avrebbero perso conoscenza durante le attività ed erano privi di sensi al momento dei soccorsi.

Altri tre operai sono stati accompagnati in ospedale, ma le loro condizioni risultano meno gravi. Sono in corso accertamenti per individuare la sostanza che avrebbe provocato l’intossicazione.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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