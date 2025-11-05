Nove soldati maltesi stanno per completare una missione di pace Onu in Libano

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nove membri delle Forze Armate di Malta (AFM) stanno per completare una missione di sei mesi con la Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL).

L’AFM ha annunciato che il personale ha operato come parte del battaglione multinazionale irlandese-polacco (IRISHPOLBATT), contribuendo agli sforzi di mantenimento della pace e della stabilità nella regione. La missione sottolinea l’impegno costante di Malta nella promozione della pace e della sicurezza a livello globale.

Durante il loro periodo di servizio, i militari maltesi hanno collaborato con colleghi di diverse nazioni, acquisendo preziosa esperienza operativa e rafforzando la presenza di Malta nel quadro delle missioni di pace delle Nazioni Unite.

Con l’avvicinarsi della conclusione della missione, l’AFM ha espresso orgoglio per la professionalità e la dedizione dei propri membri. I nove militari faranno presto ritorno a casa, segnando la conclusione di un altro capitolo nel duraturo contributo di Malta agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace.

-Foto AFM-

(ITALPRESS).