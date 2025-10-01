Nove mesi in crescita per BMW Italia

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – BMW Italia ha chiuso i primi nove mesi del 2025 in modo molto positivo, in un mercato che complessivamente ha perso il 3,3% e con un segmento premium in flessione dell’1,3%.



Da gennaio a settembre sono state immatricolate 66.518 unità dei marchi BMW e MINI con una crescita del 6,1% rispetto al pari periodo dello scorso anno, con 55.325 BMW (+3,5%) e 11.193 MINI (+20,8%).

Molto positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto le 5.221 unità in crescita del 42,5%, così suddivise: 3.569 BMW (+16%) e 1.652 MINI (+181%). Anche le automobili elettrificate (PHEV) sono in forte crescita (+71,1%) e hanno raggiunto a livello di Gruppo le 8.098 unità.

Il brand BMW consolida la leadership nel mercato premium con una quota del 29,9% (+1,4 pp rispetto al pari periodo dello scorso anno).

BMW Motorrad, in un mercato oltre 500cc in forte contrazione (-9,9%), è leader nel mercato premium nei segmenti oltre 500cc e oltre 750cc con 14.091 motociclette vendute in nove mesi, con la BMW R 1300 GS che è la motocicletta più venduta del mercato.

“Il risultato raggiunto nei primi nove mesi dell’anno – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia – è il frutto di una strategia chiara e solida e di un grande lavoro di squadra del team di BMW Italia, BMW Bank, Alphabet e la nostra rete di partner concessionari. In un quadro generale in flessione, sia a livello generale che nel segmento premium, cresciamo con tutti i brand, consolidiamo la leadership di mercato e facciamo segnare importanti performance nelle vendite di vetture elettriche ed elettrificate. La nostra strategia di neutralità tecnologica si sta dimostrando la più capace di andare incontro alle diverse esigenze dei clienti italiani e con la recente presentazione della BMW iX3, la prima vettura della generazione Neue Klasse stiamo tracciando la strada del futuro della mobilità”.



La performance del singolo mese di settembre è stata, a livello di Gruppo, in linea con quella del 2024, raggiungendo le 7.499 unità dei marchi BMW (6.048) e MINI (1.451), in crescita dello 0,7%. Continua il trend positivo per le vetture elettriche che nel mese hanno raggiunto a livello di Gruppo le 613 (362 BMW e 251 MINI) unità nel mese (+21,9%), mentre le elettrificate sono cresciute a tre cifre (+192%) raggiungendo le 1.384 unità del solo marchio BMW (la gamma MINI attuale non include ibridi plug-in). BMW Motorrad ha venduto 1.591 motociclette, in crescita del 42%.

