Notte tranquilla per il Papa, prosegue la terapia al Gemelli

ROMA (ITALPRESS) – La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8.00. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana, nel bollettino sulle condizioni del Pontefice. Il Santo Padre è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli e le sue condizioni continuano ad essere stabili, ha riferito ieri sempre la sala stampa vaticana, sottolineando che i miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica.

Per tali motivi i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero.

