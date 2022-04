MILANO (ITALPRESS) – “Nostalgia” di Mario Martone sarà presentato in Concorso al 75º Festival di Cannes. Il film è interpretato da Pierfrancesco Favino, Francesco di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia. Nostalgia è una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa Film e in coproduzione con Rosebud entertainment Pictures ed è distribuito da Medusa Film.

(ITALPRESS).

