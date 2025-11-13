La Norvegia travolge l’Estonia 4-1 ed è vicinissima ai Mondiali, all’Italia serve un miracolo

OSLO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – L’illusione azzurra dura 50 minuti, poi l’uragano Norvegia si abbatte sull’Estonia e all’Italia a questo punto restano solo i play-off. Solo l’aritmetica nega agli scandinavi la certezza della qualificazione ai Mondiali 2026 dopo che all’Ullevaal Stadion di Oslo, sotto gli occhi anche dell’88enne Re Harald V, gli uomini di Solbakken regolano 4-1 l’Estonia, ipotecando il primo posto nel gruppo I.

COME FUNZIONA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI: IL REGOLAMENTO

Gli ospiti resistono fino al 50′, poi la Norvegia si sblocca e non si ferma più: doppiette di Sorloth e Haaland in 12 minuti e pratica archiviata. La rete di Saarma al 64′ rende solo meno amaro il passivo per gli estoni. Gli scandinavi si apprestano dunque a tornare a giocare un Mondiale per la prima volta dal 1998: l’aritmetica certezza potrebbe arrivare già stasera se l’Italia non battesse la Moldova, in caso contrario festa rinviata solo a domenica, quando anche in caso di sconfitta contro gli azzurri la Norvegia si terrebbe il primato del girone – che vale il pass diretto – grazie a una differenza reti fuori discussione: +29 a +10 in attesa dell’esito di Chisinau.

