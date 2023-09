PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi quella economica è la principale emergenza in Italia, la lentezza dei processi ci costa il 2% del Pil”. Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del quarto congresso nazionale di Area democratica per la giustizia, a Palazzo Steri, a Palermo.

“Le nostre risorse sono tutte concentrate su un efficientamento della giustizia e gran parte della nostra attività di governo va in quella direzione – aggiunge Nordio -. Riconosco che ci sono questioni che ci uniscono e questioni che ci dividono, ma tra quelle che ci uniscono c’è sicuramente l’urgenza di rendere la giustizia più efficiente”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

