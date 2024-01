MILANO (ITALPRESS) – Norah Jones pubblicherà, l’8 marzo, Visions, il suo nono album in studio da solista, una collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels che viene presentata oggi con il video ufficiale del singolo principale dell’album, “Running”. Il brano è stato co-scritto dalla Jones e da Michels e vede Norah alla voce, al pianoforte, alla chitarra e al basso, mentre Leon è alla batteria e al sassofono baritono.

Jones ha anche annunciato le date del tour nordamericano della primavera 2024 che inizierà il 6 maggio a Boston (MGM at Fenway) e comprendono concerti a Washington DC (The Kennedy Center, 13 maggio), Brooklyn (Paramount Theatre, 16-17 maggio) e Manhattan (Apollo Theatre, 19 maggio).

-foto ufficio stampa album Norah Jones –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]